Петр Ян стал гостем «Вечернего Урганта»

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Петр Ян стал гостем нового выпуска передачи «Вечерний Ургант», премьера которой состоится сегодня вечером на Первом канале, сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Ян откроет девятый сезон шоу — выпуск станет первым для команды Урганта после двухмесячного летнего отпуска.

Напомним, что Петр Ян в июле этого года завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе, одержав досрочную победу над бразильцем Жозе Альдо. Сейчас Ян входит в топ-15 сильнейших бойцов вне зависимости от весовой категории.