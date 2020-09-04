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Петр Ян стал гостем «Вечернего Урганта»

13:27
Петр Ян на шоу «Вечерний Ургант». Фото Пресс-служба клуба «Архангел Михаил»
Петр Ян на шоу «Вечерний Ургант». Фото Пресс-служба клуба «Архангел Михаил»
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Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Петр Ян стал гостем нового выпуска передачи «Вечерний Ургант», премьера которой состоится сегодня вечером на Первом канале, сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Ян откроет девятый сезон шоу — выпуск станет первым для команды Урганта после двухмесячного летнего отпуска.

Напомним, что Петр Ян в июле этого года завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе, одержав досрочную победу над бразильцем Жозе Альдо. Сейчас Ян входит в топ-15 сильнейших бойцов вне зависимости от весовой категории.

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