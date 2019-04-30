Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова отметил, что Конор Макгрегор​ должен проявить себя для реванша с россиянином. Напомним, что в октябре прошлого года Хабиб победил ирландца в Лас-Вегасе с помощью болевого приема.

– Реванш? Если он выиграет у пары достойных человек – почему бы нет, – сказал специалист. – Он с 2016 года не выигрывает ничего, хотя остается на слуху. Но он сдался, года не прошло, и уже матч-реванш. Если бы был близкий бой – одно дело, но раз он сдался, то должен молчать и готовиться дальше. Я думаю, ему хотя бы надо пройти Джастина Гэтжи или Ислама Махачева.