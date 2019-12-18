Ортега готов драться против Магомедшарипова

Второй номер рейтинга полулегковесов UFC Брайан Ортега, снявшийся с боя против Чен Сон Джона из-за травмы колена, сообщил, что ему не потребуется операция.

— Я рад, что мне не нужна операция, — цитирует Ортегу MMA Junkie. — Я уже начал реабилитацию, которая продлится два месяца.

Да, пропустил последний бой. Но у нас есть Забит Магомедшарипов. Жозе Альдо и Фрэнки Эдгар, похоже, переходят в легчайший вес, хотя Фрэнки согласился задержаться в полулегком дивизионе и спасти кард. Так что сейчас я буду восстанавливаться и взвешивать варианты.