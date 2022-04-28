Резников: «Не смогу зарыть топор войны с Раисовым»

Казахстанский боец АСА Резников заявил, что не может зарыть топор войны с Раисовым

Казахстанский боец АСА, участник Гран-при легковесов Артем Резников (22-6) сообщил, что в случае, если он или Раисов не попадут в финал Гран-при, АСА может организовать их бой после «восьмерки».

«Думаю, что АСА не проиграет в случае, если мы не сможем с Раисовым встретиться в финале Гран-при, — сказал Резников в интервью YouTube-каналу «ММА Вестник». — Думаю, что нам так или иначе организуют бой в АСА. Это не сложно для лиги сделать реванш между нами. Но если мы войдем в финал, то это будет намного громче. Это очень громко будет».

Также казахстанский боец предполагает, что ему не удастся закрыть конфликт с Юсуфом Раисовым (19-2).

«Зарыть топор войны с Раисовым? Думаю, что нет. С Раисовым вообще никак, потому что... с ним тяжело будет зарыть топор», — добавил Резников.

Резников подерется с Дави Рамосом (10-4) 17 июня на ACA 140 на RED ARENA в Сочи. Резников в последнем поединке одолел Раисова раздельным решением судей 19 сентября 2020 года на ACA 111.

Раисов в последнем бою одержал победу единогласным решением судей против бразильца Хакрана Диаса (26-8) на турнире ACA 138, который прошел 26 марта в Грозном.