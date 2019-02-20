"Обещаю: по яйцам бить не буду". Митрион предложил Харитонову провести бой 11 мая

Американский боец Мэтт Митрион предложил россиянину Сергею Харитонову провести повторный поединок 11 мая на шоу Bellator 221 в Чикаго (штат Иллинойс, США).

– Сергей Харитонов, если ты будешь достаточно здоров к 11 мая, мог бы ты оказать честь выйти против меня в октагон еше один раз в Чикаго? Если ты скажешь "Да", обещаю, что больше не буду бить тебя по яйцам, – написал Митрион в Инстаграме.

Первый поединок между 38-летним Харитоновым и 40-летним Митрионом состоялся 15 февраля. На 15-й секунде американец нанес запрещенный удар ногой в пах, из-за чего Харитонов не смог продолжить бой. Поединок был признан несостоявшимся.

Харитонов провел в ММА 34 боя (28 побед, 6 поражений), еще два признаны несостоявшимися. В активе Митриона 19 боев (13 побед, 6 поражений).​

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