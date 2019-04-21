Нурмагомедов намекнул на хорошие новости

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на турнире в Санкт-Петербурге UFC Fight Night 149 пообщался с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. По словам бойца, болельщиков ждут хорошие новости, если удастся реализовать задуманное.

– На турнире UFC с Кириллом Александровичем, сами бои и организация были на высшем уровне, но всегда есть куда расти. Если наш разговор воплотится в реальность, то вас болельщики, ждут хорошие новости. Время все покажет, – написал Хабиб Нурмагомедов на своей официальной странице в Инстаграме.