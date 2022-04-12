Эй Джей Макки уверен, что победит Волкановски

Непобежденный чемпион Bellator в полулегком весе Эй Джей Макки (18-0) заявил, что он является лучшим бойцом полулегкого веса в мире.

«У меня 0 в графе поражений. Я буду за него бороться. Это мое наследие на всю жизнь. Я выйду в клетку и докажу, что я лучший полулегковес в мире. Я чувствую, что я лучший.

Я смотрел бой Волкановски против Корейского Зомби. Знаете, я вообще не впечатлен. У австралийца очень тяжелая задняя нога. Когда он наносит удар, он держит исключительно вертикальное положение. Этот прием устарел. Я обращаю внимание на такие мелочи, когда анализирую оппонента и выхожу его побеждать. Наш бой с Волкановски был бы довольно веселым".

Макки будет защищать титул 15 апреля на Bellator 177 в Сан-Хосе (Калифорния, США) против бывшего чемпиона Bellator Патрисио Фрейре (32-5).

Александр Волкановски (24-1) победил Корейского Зомби (17-7) 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле (Флорида, США).