Михайлов подерется с Барзолой в гран-при Bellator 22 апреля

Член российской команды Fedor Team Никита Михайлов (8-1) примет участие в гран-при Bellator в легчайшем весе. Соперником россиянина станет 32-летний перуанец Энрике Барзола (19-5), который заменит выбывшего Джоша Хилла.

Бой пройдет на Bellator 278, который состоится 22 апреля в Гонолулу.

Михайлов идет на победной серии из 5 боев. В прошлом поединке 29 января он победил Блэйна Шатта (8-6) на Bellator 273. Россиянин победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Барзола в прошлом бою одолел Дэрриона Колдвелла (15-6) 29 января на Bellator 273. Перуанец одолел Колдвелла техническим нокаутом в третьем раунде.