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Менеджер Яна: «Вероятнее всего, в мае или июне Петр проведет бой с Мораесом»

15:15
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Менеджер бойца Петра Яна Саят Абдрахманов рассказал, когда пройдет следующий поединок его клиента UFC.

В предыдущем бое 14 декабря 2019 года Ян победил американца Юрайя Фейбера на UFC 238.

— Поединок Яна против Юрайи Фейбера был важен для его узнаваемости в Америке, — приводит слова Абдрахманова Prosports.kz. — Бой против Фейбера не стал самым сложным для Петра в UFC, но самое главное, что Ян повысил узнаваемость в Штатах. На самом деле, Петр Ян в шаге от титула, если бы неоднозначная ситуация с Жозе Альдо, которому дадут титульный бой против Генри Сехудо.

Если бы судили по спортивным показателям, то Петр был бы следующим претендентом, но мы принимаем правила этой игры, и боец это понимает. Скорее всего, следующий бой Петра станет претендентским. Насколько я знаю, у Стерлинга уже есть соперник, и вероятней всего Ян будет драться с Марлоном Мораесом в мае или июне этого года.

Дополнительная информация

https://prosports.kz/news/434128-sayat-abdrahmanov-shavkat-debyutiruet-v-ufc-21-marta

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