Менеджер Яна: «Вероятнее всего, в мае или июне Петр проведет бой с Мораесом»

Менеджер бойца Петра Яна Саят Абдрахманов рассказал, когда пройдет следующий поединок его клиента UFC.

В предыдущем бое 14 декабря 2019 года Ян победил американца Юрайя Фейбера на UFC 238.

— Поединок Яна против Юрайи Фейбера был важен для его узнаваемости в Америке, — приводит слова Абдрахманова Prosports.kz. — Бой против Фейбера не стал самым сложным для Петра в UFC, но самое главное, что Ян повысил узнаваемость в Штатах. На самом деле, Петр Ян в шаге от титула, если бы неоднозначная ситуация с Жозе Альдо, которому дадут титульный бой против Генри Сехудо.

Если бы судили по спортивным показателям, то Петр был бы следующим претендентом, но мы принимаем правила этой игры, и боец это понимает. Скорее всего, следующий бой Петра станет претендентским. Насколько я знаю, у Стерлинга уже есть соперник, и вероятней всего Ян будет драться с Марлоном Мораесом в мае или июне этого года.