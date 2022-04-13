«Могу дернуться на РЕН ТВ и сделать еще один хайлайтный нокаут». Малыхин ответил Харитонову за критику Яна

Временный чемпион ONE Championship, на счету которого 10 побед и ни одного поражения Анатолий Малыхин отреагировал на высказывания Сергея Харитонова о том, что он употребляет допинг, ответил на критику Петра Яна, который, по мнению Харитонова, недостаточно подготовился к бою с Алджамейном Стерлингом (21-3), а также намекнул, что может приехать в Россию и нокаутировать Харитонова.

«Слышь, дядя Сережа, я был здесь и видел, сколько Петя сделал работы. Как ты не прав, — сказал Малыхин в видеообращении, опубликованном в соцсетях. — Что же ты говоришь? А про мою дисквалификацию по вольной борьбе, про которую ты говоришь, про которую написано, и за что убрали с вольной борьбы, я тебе объясню Сергуня — там за несдачу меня сняли, а не из-за того, что у меня нашли допинг. Так что, не зная броду, не лезь в воду.

А что касаемо UFC, Сережа, в UFC я хотел попасть, но мой менеджер в свое время не смог договориться с ними, они не были во мне заинтересованы, поэтому мне повезло. Я рад, что сейчас в ONE FC, и мой контракт в ONE FC не позволяет никуда дергаться, но он позволяет мне дернуться на РЕН ТВ и сделать еще один хайлайтный нокаут. Я знаю, о чем ты думаешь, Сережа: «Может заплатить ему денег, чтобы он только по корпусу работал?».

Сейчас миллионы ребятишек равняются на Петра. Это очень хороший пример пахоты, веры в свое дело, он семьянин, очень уважает друзей, помогает людям вокруг. Для кого-то Харитонов может быть примером, но не слушайте человека, который не видит всего этого и говорит: «Ян не тренировался». Он принижает заслуги других людей. Ян оторвался от земли? Все, кто Петруху знают, считают, что он самый приземленный чемпион".

Ранее Харитонов заявил, что Яну «надо больше тренироваться, а не языком болтать», а также обвинил Малыхина в употреблении допинга.

«Что-то я не вижу у Анатолия Малыхина рвения перейти в UFC, — сказал Харитонов в интервью «СЭ». — А я скажу, почему. Я привык высказывать все как есть. Почему он ушел из вольной борьбы? Его оттуда убрали из-за допинг-контроля. Была дисквалификация на два года. Об этом можно в интернете прочитать. А в One FC нет допинг-контроля. Вот он там и сидит. Потому что можно колоть все что хочешь, гулять по полной. И выигрывать спокойно, не напрягаться. Он этому уровню рад, там платят неплохие денежки».

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.