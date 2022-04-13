Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев признался, что считает чемпиона лиги в среднем весе Владимира Минеева (16-1) лучшим средневесом России.

«Минеев — лучший боец в России в среднем весе, — сказал Гаджиев в подкасте Hustle MMA. — Кто-то скажет, что я так сказал, потому что он мой друг, но я просто вижу реальную картину. Он ударник очень высокого класса, он очень физически сильный, и он здорово научился делать в борьбе то, что научился. Плюс у него уже есть опыт».

Минеев защитил титул AMC Fight Nights в среднем весе 16 октября 2021 года в бою против Магомеда Исмаилова (17-3). Исмаилов доминировал по ходу боя, но в третьем раунде просел и проиграл техническим нокаутом.