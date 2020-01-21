Макгрегор поднялся на две позиции в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории

Ирландский боец Конор Макгрегор поднялся на две строчки в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (p4p). Теперь он занимает там 11-е место.

18 января Макгрегор нокаутировал на 40-й секунде американца Дональда Серроне на шоу UFC 246. Поединок прошел в полусреднем весе (до 77,1 кг).

Рейтинг p4p возглавляет чемпион UFC в полутяжелом весе (до 93,0 кг) американец Джон Джонс (25-1). Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0) идет на втором месте.

Макгрегор поднялся на третье место в рейтиге легковесов (был на четвертой строчке). Также он был включен в рейтинг полусреднего дивизиона — там его поместили на 14-е место.

На счету 31-летнего ирландца 22 победы и 4 поражения в ММА.