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Кямран Аббасов защитил титул чемпиона One FC

19:15

Кямран Аббасов защитил титул чемпиона One FC в полусреднем весе, одержав победу техническим нокаутом в четвертом раунде над американца Джеймса Накашимы в Сингапуре в главном бою турнира One Matrix II.

Турок по национальности, Аббасов родился в Бишкеке в 1993 году, но последние шесть лет проживает с семьей в Новороссийске. В ближайшее время у Аббасова будет российское гражданство. На чемпионский бой Аббасов вышел в экипировке с символикой трех стран: Киргизия, Турция и Россия.

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