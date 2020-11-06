Кямран Аббасов защитил титул чемпиона One FC в полусреднем весе, одержав победу техническим нокаутом в четвертом раунде над американца Джеймса Накашимы в Сингапуре в главном бою турнира One Matrix II.

Турок по национальности, Аббасов родился в Бишкеке в 1993 году, но последние шесть лет проживает с семьей в Новороссийске. В ближайшее время у Аббасова будет российское гражданство. На чемпионский бой Аббасов вышел в экипировке с символикой трех стран: Киргизия, Турция и Россия.