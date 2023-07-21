Корешков назвал слухами продажу Bellator

Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков отреагировал на слухи о покупке промоушена компанией PFL и возможные последствия этого для бойцов.

«Со мной не вели переговоры о том, перейдет ли мой контракт в PFL в случае, если организация поглотит Bellator. Да и эту информацию я бы назвал непроверенной. Слухи. Никакой конкретики нет. Была бы она, мы бы увидели более интересные новости. Я не помню, насколько рассчитан мой контракт, но я его подписал недавно. Он совсем свежий», — цитирует Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Сообщалось, что американский медиаконгломерат Viacom, владеющий Bellator MMA, близок к заключению соглашения с лигой PFL.