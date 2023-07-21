Узбекский боец UFC Мурадов заявил, что Анкалаев самый неприятный соперник для Прохазки

Первый узбекский боец UFC, выступающий в среднем весе, Махмуд Мурадов назвал Магомеда Анкалаева самым опасным соперником для Иржи Прохазки.

«Анкалаев — самый неприятный соперник для Прохазки, потому что он может и бить, и бороться. Я спарринговал с Прохазкой и знаю его стойкость и универсальность. Он необычный боец, и от него не знаешь, что ожидать. Я много с кем работал и много ездил по миру, но он такой один», — сказал Мурадов в интервью MMA.Metaratings.ru.

Прохазка стал чемпионом UFC в полутяжелом весе, победив удушением из-за спины в пятом раунде бразильца Гловера Тейшейру. Анкалаев упустил шанс стать чемпионом UFC, сведя вничью поединок с поляком Яном Блаховичем.