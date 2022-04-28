Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:05

Романкевич — о бое с Ибрагимовым: «Если выиграю, взлечу в небеса»

Романкевич подтвердил, что настроен максимально серьезно на поединок с Ибрагимовым
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Белорусский чемпион по тайскому боксу Петр Романкевич подтвердил, что настроен максимально серьезно на поединок с чемпионом М-1 Хадисом Ибрагимовым.

«Если я сейчас выиграю бой, мне кажется, я просто взлечу в небеса и вы будете меня ловить», — приводит слова Романкевича РЕН ТВ.

Боец также заявил, что относится к Хадису как к настоящему бойцу, но не намерен его щадить на ринге.

Бой между Романкевичем и Ибрагимовым состоится в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который пройдет 29 апреля. Это будет соглавный поединок вечера.

Главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ» станет поединок Азизбека Абдугофурова и Федора Чудинова.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/969024-romankevich-o-boe-s-ibragimovym-esli-vyigraiu-vzlechu-v-nebesa
0
Читайте также
«У Славки была тяжелая авария. Сотрясение, лицевые травмы, порезы. Но мозг не задет». Истории про легенд нашего хоккея
Слишком много клиентов, чтобы умирать. Почему слухи о смерти агента Мины Райолы так всполошили весь футбольный мир
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Резников: «Не смогу зарыть топор войны с Раисовым»

Чудинов заявил, что на ринге во время боя против Абдугофурова будет жарко
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости