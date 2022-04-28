Романкевич подтвердил, что настроен максимально серьезно на поединок с Ибрагимовым

Белорусский чемпион по тайскому боксу Петр Романкевич подтвердил, что настроен максимально серьезно на поединок с чемпионом М-1 Хадисом Ибрагимовым.

«Если я сейчас выиграю бой, мне кажется, я просто взлечу в небеса и вы будете меня ловить», — приводит слова Романкевича РЕН ТВ.

Боец также заявил, что относится к Хадису как к настоящему бойцу, но не намерен его щадить на ринге.

Бой между Романкевичем и Ибрагимовым состоится в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который пройдет 29 апреля. Это будет соглавный поединок вечера.

Главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ» станет поединок Азизбека Абдугофурова и Федора Чудинова.