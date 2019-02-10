Гастелум требует, чтобы чемпионский титул отдали ему после снятия Уиттакера с боя

Американский боец смешанного стиля Келвин Гастелум считает, что пояс чемпиона UFC в среднем весе должен принадлежать ему. Бой за титул, который был запланирован на турнир UFC 234, отменился из-за травмы его соперника Роберта Уиттакера, обладающего поясом.

– Это мой пояс, – цитирует MAAJunkie Гастелума. – Я заслужил его. Я проделал огромный путь из дома, сделал нужный вес. После такой истории с отменой боя именно мне должна быть присуждена победа. Я чемпион. Когда сказали, что боя не будет, я почувствовал опустошение, чуть не заплакал. Жду компенсации за все, что я потратил в процессе подготовки к бою. Это более 50 тысяч долларов.

Надеюсь, что Уиттакер быстро поправится. А когда это произойдет, я готов с ним сразиться, но только теперь он будет оспаривать мой титул. С пустыми руками отсюда я не собираюсь возвращаться.