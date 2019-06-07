Фергюсон рассказал, сможет ли Порье победить Хабиба

Американский боец UFC Тони Фергюсон​ в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о бое с Дональдом Серроне, Коноре Макгрегоре и россиянине Хабибе Нурмагомедове.

Поединок с Серроне пройдет 8 июня.

– Может ли Порье победить Хабиба?

– У него есть шанс, как и у любого другого бойца. Все, кто может выбросить удар, могут победить в бою. Но сколько ударов выдержит сам Дастин – вот в чем вопрос. Я видел бреши в его обороне, я видел их и у Хабиба. У Конора тоже есть большие дырки в защите, и у меня есть. Все, что нужно, это скрыть их в нужный момент. Если кому-то это удается, он побеждает. (Виктория Булахова)

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