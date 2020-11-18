Федору Емельяненко интересны поединки с Вердумом и Митрионом

Российский боец ММА Федор Емельяненко сказал, что допускает возможность проведения поединка с Фабрисиу Вердумом или Мэттом Митрионом.

— Скотт Кокер (президент Bellator — Прим. «СЭ») спросил, хочу ли я реванш (с Вердумом — Прим. «СЭ»). Я сказал, что хотел бы провести этот бой. Он положительно отнесся к моему высказыванию. Дальше уже решение за Bellator, нужен бой или нет. Я со своей стороны выразил желание. Интересен ли этот бой фанатам, самому Bellator — это уже другой вопрос. А кто и что высказывал — это их личные домыслы.

— Зафиксируем. Вы от боя не отказывались?

— Нет, я не отказывался.

— Какие-то иные варианты, кроме Бейдера, вы рассматриваете? Может быть, реванш против Мэтта Митриона?

— Мне интересно. По тому бою с Митрионом остались вопросы, оба попали, оба упали. Можно было бы провести реванш, мне интересен этот бой, — цитирует Емельяненко ТАСС.

26 июня 2010 года Емельяненко уступил Вердуму, а 24 июня 2017 года — Митриону.

44-летний Федор Емельяненко провел 45 поединков в ММА и одержал 39 побед при шести поражениях. Один бой был признан несостоявшимся.