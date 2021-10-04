Федор Емельяненко рассказал, как брат Александр пишет ему негативные сообщения после его интервью

Экс-чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал, как ему пишет сообщения брат Александр после каждого нового интервью.

— Помните, когда Александр в последний раз поздравлял вас с днем рождения?

— Думаю, это не так важно.

— А вы его?

— До тюрьмы, наверное. Я объясню: мое отношение к Александру не изменилось. И до тюрьмы, и когда он был в тюрьме, и когда я его из тюрьмы вытаскивал. В тюрьму к нему ездил, мама к нему ездила, друзья поддерживали его - тот же Денис. Мама давала Денису деньги, чтобы он пошел и купил штаны, потому что старые протерлись, а он эти деньги тратил на то, чтобы забить машину консервами и отвезти Саше передачку. Может, совесть когда-нибудь проснется у Александра. Я сравниваю это с притчей о блудном сыне. Человек ушел, заблудился, забылся. Я очень надеюсь, что совесть у него когда-нибудь проснется и он скажет спасибо. Не всякую дрянь будет писать после очередных моих интервью на мой личный телефон, а извинится перед людьми, которым он обязан, которые ему помогали и которых он теперь оскорбляет.

— Сообщения писал недавно?

— Они регулярно приходят мне — как правило, после какого-нибудь интервью. Думаю, после этого тоже что-нибудь придет.

— То есть у него есть ваш номер телефона?

— Думаю, ему несложно его достать. Я знаю, где он его берет.