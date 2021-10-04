Федор Емельяненко: «Не слежу за бывшими соперниками. Нет времени лазить по Instagram»
16:55
Экс-чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко в интервью «СЭ» заявил, что не следит за делами своих бывших соперников.
— За Кро Копом, случаем, не следите в Instagram? Или за другими своими бывшими соперниками?
— Нет. У меня нет времени лазить по Instagram. Я все свободное время стараюсь уделять семье, своим малышкам, жене и друзьям, команде. Но если выходит какая-то большая информация, стараюсь быть в курсе.
23 октября Федор Емельяненко проведет бой против Тимоти Джонсона на Bellator 269 в Москве.
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