Федор Емельяненко: «Не слежу за бывшими соперниками. Нет времени лазить по Instagram»

Экс-чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко в интервью «СЭ» заявил, что не следит за делами своих бывших соперников.

— За Кро Копом, случаем, не следите в Instagram? Или за другими своими бывшими соперниками?

— Нет. У меня нет времени лазить по Instagram. Я все свободное время стараюсь уделять семье, своим малышкам, жене и друзьям, команде. Но если выходит какая-то большая информация, стараюсь быть в курсе.