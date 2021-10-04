Экс-чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал, почему он уже 13 лет не побеждает приемами.

— С 2008 года вы не одержали ни одной победы сабмишенами, хотя до этого, если не ошибаюсь, у вас их было целых пятнадцать. В чем причина? Дело в изменениях в ММА, травмах или чем-то еще?

— Нет абсолютно никаких причин. В какой-то степени ММА изменились. Ну, допустим, после того как получил травму правой руки с Фуджитой, я старался уже аккуратно работать [в стойке]. Я еще Гарри Гудриджа хорошо побил, вкладываясь, а потом эти осколки давали о себе знать. Старался беречь руку, больше заканчивать бои сабмишенами. Но сейчас есть определенные изменения, ММА меняется потихоньку.

— Нет такого, что теряется дзюдоистский навык? Тогда вы только перешли в ММА из дзюдо, все это было еще свежо, а сейчас уже столько лет прошло.

— Возможно, и так. Мне уже сорок пять, так что, может, подзамылился, подзатерся. Хотя от ребят требую побеждать болевыми и удушающими.

— Что хотели освоить в ММА, но освоили это не так, как хотелось, или не освоили вообще? Какой-нибудь прием или что-то из ударной техники.

— Могу сказать, что я не настолько хорош в болевых на ноги. Я их изучал, да и сейчас, если с ребятами схвачусь, могу вытянуть, но не считаю, что на сто процентов освоил эти болевые.

— Вы с Федоровым, наверное, над этим много работали.

— Да, он мне много дал. Александр Сергеевич, конечно, просто уникум. Николай Зуев нам показывал [приемы], Андрей Копылов тоже. Показывали, рассказывали, но такого чувства, как у них, не было. Мне до них далеко.