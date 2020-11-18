Федор Емельяненко допускает завершение карьеры из-за ситуации с коронавирусом

Российский боец ММА Федор Емельяненко не исключает, что ему придется завершить карьеру из-за невозможности проводить бои во время пандемии коронавируса.

— Думали о том, что пандемия может закончить вашу карьеру и без оставшихся двух боев?

— Да, есть такой вариант.

— Что говорит семья?

— Семья ждет завершения карьеры. Сейчас просто идет подготовка, поэтому они живут спокойно. Понимают, что по контракту у меня еще два боя. Но семья меня поддерживает, это самое главное.

— Ну и наверняка, не на последнем месте весомый гонорар.

— Естественно. Это моя работа, я зарабатываю, — цитирует Емельяненко ТАСС.

44-летний Федор Емельяненко провел 45 поединков в ММА и одержал 39 побед при шести поражениях. Один бой был признан несостоявшимся.