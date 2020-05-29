Друг Макгрегора рассказал, как Конор встречался с Владимиром Путиным

Российско-ирландский боец Артем Лобов рассказал «СЭ» о встрече бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Вы с Конором были на финале ЧМ-2018 в России. Как вы там оказались? По приглашению? Вряд ли же билеты покупали.

— Вы считаете, что, просто купив билеты, можно увидеть Президента Российской Федерации?

— О том и речь.

— Как вы думаете, как вообще можно увидеть Президента? Наверное, только по приглашению.

— Об этом и хотел спросить.

— Так и было. Нас пригласили на финал чемпионата мира, и мы приехали.

— А кто пригласил?

— А кто может пригласить к Президенту России, кроме его приближенных? Пресс-секретаря и прочих? Не знаю, кто именно приглашал, но команда была дана, поступило приглашение. Была большая игра, впервые в России проходил финал чемпионата мира по футболу, исторический момент, важный для страны. Туда пригласили огромное количество звезд.

— Вы, получается, сидели недалеко от Путина? Вы с ним встретились в перерыве или до матча?

— По-моему, в перерыве. Там было огромное количество людей. Я лично с ним не встречался, а Конор встретился в перерыве, они немного пообщались. Конор ему, кстати, подарил самую первую бутылку виски своей компании.

— Значит, вез, зная, что вручит ему эту бутылку?

— Да, конечно. Это самая первая бутылка, которую произвел его бренд. Это было очень важное событие для Конора. Мы видим, какой высоты достиг его виски, но самая первая бутылка всегда самая важная. Что можно подарить Президенту России, человеку, у которого есть все? Подарок должен быть важным, нести в себе какую-то ценность. (Илья Андреев)

Первая часть большого интервью с Лобовым // Вторая часть большого интервью с Лобовым