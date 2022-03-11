«Его ребенок подвергся надругательству». Дос Сантос объяснил, почему поддержал Веласкеса, которому грозит пожизненное заключение за самосуд над педофилом

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе, ныне боец лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC бразилец Джуниор Дос Сантос объяснил, почему решил поддерживать Кейна Веласкеса, которого ранее арестовали.

Ранее Дос Сантос опубликовал пост в Instagram, в котором поддержал бывшего соперника за нападение на педофила.

«Почему решил поддержать Кейна Веласкеса? Он отличный человек, серьезный спортсмен, который заботится о себе и своей семье, — сказал Дос Сантос на пресс-конференции, посвященной EFC 48. — Учитывая то, через что нам пришлось пройти, я как мужчина должен был поддержать его. Да, он натворил глупость, так как ему не следовало поступать таким образом, но я думаю, что правосудие должно быть осторожным в этом вопросе. Его ребенок подвергся надругательству. Мне очень сложно говорить об этом, так как тема меня сильно беспокоит. Веласкес в тюрьме, а насильник — на свободе. Для меня это безумие».

Веласкес был арестован 1 марта и переведен в главную тюрьму округа Санта-Клара в связи с покушением на убийство. Экс-чемпион UFC в тяжелом весе преследовал 43-летнего Гарри Юджина Гуларте, обвиняемого в растлении малолетнего. Как сообщают западные СМИ, Гуларте надругался над дочерью Веласкеса. В случае, если Веласкес будет признан виновным, бойцу грозит от 20 лет до пожизненного заключения в соответствии с уголовным кодексом Калифорнии.

Дос Сантос трижды выходил в октагон против Веласкеса. В ноябре 2011 года Дос Сантос сенсационно нокаутировал Веласкеса и стал чемпионом UFC в тяжелом весе. Спустя год Веласкес взял реванш у Дос Сантоса, победив единогласным решением судей. В октябре 2013 года состоялся их третий поединок, в котором победу техническим нокаутом одержал Веласкес.