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«Его ребенок подвергся надругательству». Дос Сантос объяснил, почему поддержал Веласкеса, которому грозит пожизненное заключение за самосуд над педофилом

Дос Сантос объяснил, почему поддержал Веласкеса
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Джуниор Дос Сантос.
Фото Instagram

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе, ныне боец лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC бразилец Джуниор Дос Сантос объяснил, почему решил поддерживать Кейна Веласкеса, которого ранее арестовали.

Ранее Дос Сантос опубликовал пост в Instagram, в котором поддержал бывшего соперника за нападение на педофила.

«Почему решил поддержать Кейна Веласкеса? Он отличный человек, серьезный спортсмен, который заботится о себе и своей семье, — сказал Дос Сантос на пресс-конференции, посвященной EFC 48. — Учитывая то, через что нам пришлось пройти, я как мужчина должен был поддержать его. Да, он натворил глупость, так как ему не следовало поступать таким образом, но я думаю, что правосудие должно быть осторожным в этом вопросе. Его ребенок подвергся надругательству. Мне очень сложно говорить об этом, так как тема меня сильно беспокоит. Веласкес в тюрьме, а насильник — на свободе. Для меня это безумие».

Веласкес был арестован 1 марта и переведен в главную тюрьму округа Санта-Клара в связи с покушением на убийство. Экс-чемпион UFC в тяжелом весе преследовал 43-летнего Гарри Юджина Гуларте, обвиняемого в растлении малолетнего. Как сообщают западные СМИ, Гуларте надругался над дочерью Веласкеса. В случае, если Веласкес будет признан виновным, бойцу грозит от 20 лет до пожизненного заключения в соответствии с уголовным кодексом Калифорнии.

Дос Сантос трижды выходил в октагон против Веласкеса. В ноябре 2011 года Дос Сантос сенсационно нокаутировал Веласкеса и стал чемпионом UFC в тяжелом весе. Спустя год Веласкес взял реванш у Дос Сантоса, победив единогласным решением судей. В октябре 2013 года состоялся их третий поединок, в котором победу техническим нокаутом одержал Веласкес.

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