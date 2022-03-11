Гукасян сразится с Пулеметчиком на ринге «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Бой Эдгара Гукасяна с Зелимханом Дукаевым по прозвищу Пулеметчик состоится в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Турнир пройдет 18 марта, а поединок за титул РЕН ТВ будет длиться 4 раунда по 3 минуты.

Недавно Пулеметчик одержал победу в главном поединке вечера бокса на РЕН ТВ с Вячеславом Дациком. Соперник был значительно тяжелее, но Дукаеву удалось победить в поединке из трех раундов.

Гукасян также не так давно одержал победу над Рикардо Вийяльбой в рамках турнира «Буря на Волге». Пояс WBA Asia South он впервые получил в 2019 году, когда единогласным решением судей одержал победу над танзанийским боксером Кулвой Буширом.

Пулеметчик в прошлом был звездой уличных боев «Стрелка». Сейчас мастер спорта по боксу зарекомендовал себя как превосходный ударник. На его счету 5 побед и 4 поражения.

Отметим, что также в очередной суперсерии «Бойцовского клуба» на ринг выйдут Сергей Харитонов, Тимур Мусаев, Фарид Ядуллаев.