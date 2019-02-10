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Дана Уайт: "Если бы травма Уиттакера проявилась во время боя, это могло стать фатальным для него"

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Президент UFC Дана Уайт раскрыл подробности травмы чемпиона организации в среднем весе Роберта Уиттакера. За несколько часов до защиты титула в бою с Келвином Гастелумом в рамках турнира UFC 234 в Мельбурне он был госпитализирован из-за грыжи.

– Это, можно сказать, странный несчастный случай, – цитирует MMAJunkie Уайта. – Врач сказал, что никогда не видел такого рода травмы у молодого человека – обычно это у пожилых бывает. Врачи считают, что это давняя проблема, которая то проявлялась у него, то исчезала. Если бы она проявилась во время боя, это могло стать фатальным для него. Надеюсь, что операция прошла успешно. Если это так, то он восстановится через четыре недели.

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