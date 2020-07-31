В пятницу, 31 июля, в ОАЭ пройдет турнир UAE WARRIORS 12. В вечере единоборств в Абу-Даби примет участие россиянин Усман Нурмагомедов, двоюродный брат непобедимого чемпиона UFC Хабиба.

Соперник Усмана по бою в легком весе — Джерри Кварнстром из Финляндии. Хабиб Нурмагомедов должен выступить в качестве углового своего родственника.

Турнир UAE WARRIORS 12 стартует 31 июля в 18.00 (время московское). В карде вечера запланированы 10 боев.

Бой Усман Нурмагомедов — Джерри Кварнстром значится в карде восьмым. Ориентировочно время его начала — после 20.00.

Видео трансляция UAE WARRIORS 12 в онлайн будет доступна на YouTube-канале организации. Также прямой эфир проведет компания AD Sports TV из Объединенных Арабских Эмиратов.

Изначально соперником Усмана Нурмагомедова на турнире в Абу-Даби был назван Еркин Дарменов из Казахстана. В итоге им стал Джерри Кварнстром, финский боец вышел против россиянина на церемонии взвешивания за сутки до боя.

22-летний Усман Нурмагомедов выступает в легком весе, провел девять поединков в ММА и во всех победил (семь нокаутов).