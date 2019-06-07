Билеты на бой Нурмагомедов - Порье стоят от 4,5 тысяч рублей

Билеты на бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье стоят от 4,5 до 141,5 тысяч рублей, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов.

Поединок пройдет 7 сентября в Абу-Даби. 30-летний россиянин второй раз в карьере будет защищать титул. В первой защите, которая прошла 6 октября 2018 года, Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.

Согласно информации, минимальная цена билета составит 250 дирхам (около 4,5 тысяч рублей), максимальная - 7995 дирхам (около 141,5 тысяч рублей).