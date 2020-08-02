Американский боец показал флаг Нагорного Карабаха перед поединком в UFC

В углу американский бойца армянского происхождения Эдмена Шахбазяна перед поединком с американцем Дереком Брансоном на турнире UFC Fight Night 173 в Лас-Вегасе был вывешен флаг Нагорного Карабаха (Арцаха). Бой закончился поражением 22-летнего Шахбазяна техническим нокаутом в начале третьего раунда.

С 12 июля на армяно-азербайджанской границе происходят боестолкновения в сопредельных районах. В Баку заявили о попытке вооруженных сил Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. Конфликт между Баку и Ереваном начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.