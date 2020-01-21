«Александру стало плохо». Чеченский тяжеловес рассказал о победе над Емельяненко в спарринге

Тяжеловес Мухумат Вахаев в интервью «СЭ» рассказал, как победил Александра Емельяненко в спарринге в клубе «Ахмат».

— В клубе «Ахмат» между вами же что-то произошло, так ведь?

— Честно сказать, есть одна история. Если Александр увидит, то это ему может не понравиться, но если вы спросили, то расскажу. Меня пригласили на сборы, я тогда Александра увидел в первый раз в жизни. Он действительно богатырь. Вообще, я уважаю братьев Емельяненко, они много хорошего сделали для ММА. Тем не менее каждому свойственно ошибаться, Александр где-то ошибался, что поделать, жизнь такая.

Мы встретились, сошлись в октагоне в день спаррингов. Александр дал мне с левой, я почти в нокауте, он хотел меня добить, но я как-то прицепился к ногам. Потом он попросил: «Дай отсморкаться». Отошел, продолжили. Спарринг идет 5 раундов, а я уже плыву. Пришел в себя, резко падаю в ноги, перевожу его, а он говорит: «Отпусти меня». Я думаю: «В смысле отпусти?». Не собирался работать с ним в стойке. У этого мужика реально тяжелый удар, он очень тяжело бьет. Меня били достаточно крепкие пацаны, но все было в порядке. А вот у Емельяненко очень тяжелая рука. Я не собирался его выпускать из партера. Он хотел встать, а я хотел его добить. В итоге я добил Александра, он, так скажем, захрапел, ему плохо стало. Встали в стойку, он заявил: «В среду я тебя накажу, так это не оставлю». Я-то молодой, говорю: «Александр, ну как так?». Пацаны мои, братья, говорят мне: «Оставь его, пусть уходит, что ты за ним гонишься». Я в тот момент набрал вес, тогда весил 129 килограммов. Бороться мог, но в стойке было тяжело. Думаю: «В среду точно нормально получу». До среды не ел, сидел на диете, чтобы хотя бы дышать нормально. Наступила среда, подошел к Александру, он сказал: «Сейчас, погоди, я тебе скажу», а потом набрал себе спарринг-партнеров по 60-70 килограммов и не вышел со мной. На этом история и закончилась.

— Это произошло, когда Александр только начал заниматься в «Ахмате»?

— Нет, он тогда уже был на пике. Если не ошибаюсь, он после этих спаррингов выиграл у крепкого темнокожего, у которого Зелимхан Умиев отобрал пояс (Жеронимо дос Сантос — его Емельяненко нокаутировал в ноябре 2017 года. — Прим. «СЭ»). Или с Джонсоном у него был бой, или с кем-то еще...

— С Джонсоном у него был бой в августе 2018, ничья. Вы уже были чемпионом АСВ.

— Да, я был чемпионом АСВ в тот момент. Поехал на сборы, первый этап провел в клубе «Ахмат», потом поехал в Дагестан. Да, это было при подготовке к бою с Амиром Алиакбари. Потом, когда приехал, мне сказали, что соперник сменился, так как Амир получил травму (вместо него Вахаев сразился с Сергеем Билостенным в ноябре 2018 года, чеченский тяжеловес победил удушающим приемом. — Прим. «СЭ»).

На счету 29-летнего Вахаева — 8 побед, 4 поражения и 1 ничья в ММА. В 2017 году стал чемпионом лиги АСВ в тяжелом весе. У 38-летнего Емельяненко — 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. (Илья Андреев)