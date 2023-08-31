Немков отказался от чемпионского титула Bellator

Российский боец Вадим Немков отказался от чемпионского титула Bellator в полутяжелом весе и перешел в тяжелый вес.

«Да, я перешел в тяжелый вес. Пока чемпиона в полутяжелом весе нет», — приводит ТАСС слова Немкова.

Немков является действующим чемпионом Bellator в полутяжелом весе. Также он становился чемпионом и призером чемпионатов России и мира, чемпионом Европы по боевому самбо.

Всего 31-летний спортсмен провел 20 боев в ММА. Он одержал 17 побед, потерпел 2 поражения, 1 бой был признан несостоявшимся.