Бокс/ММА
Bellator
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
Bellator

Сегодня, 05:28

Виктор Немков: «Бой Вадима с Нганну будет интересен миру единоборств»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец ММА Виктор Немков оценил шансы проведения поединка между его братом Вадимом и бывшим чемпионом UFC Франсисом Нганну.

«Это был бы очень крутой бой и хороший толчок для карьеры Вадима. Если этот бой когда-нибудь состоится, он будет интересен миру единоборств. Если Вадим выиграет еще два-три боя, то, возможно, он сразится с Нганну», — приводит Metaratings слова Виктора Немкова.

31-летний Вадим Немков одержал 17 побед и потерпел 2 поражения в ММА. У 37-летнего Нганну 17 побед и 3 поражения.

Источник: Metaratings
0
Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Какие титулы теряет и сохранит Камила Валиева после решения CAS
Медведева обвиняют в нечестной игре в финале Australian Open
В США предупредили о решительном ответе на удары по своей базе в районе Эт-Танф
Маск сообщил об успешном вживлении импланта Neuralink в мозг человека
Чешский президент предупредил о возможной сделке Трампа с Путиным после выборов
Страны БРИКС в 2024 году сосредоточатся на взаимодействии платежных систем
Популярное видео
Бейдер — Молдавский. Видеообзор боя Bellator 273
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камил Гаджиев посоветовал Вартаняну подписаться в Bellator и PFL

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости