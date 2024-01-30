Виктор Немков: «Бой Вадима с Нганну будет интересен миру единоборств»

Российский боец ММА Виктор Немков оценил шансы проведения поединка между его братом Вадимом и бывшим чемпионом UFC Франсисом Нганну.

«Это был бы очень крутой бой и хороший толчок для карьеры Вадима. Если этот бой когда-нибудь состоится, он будет интересен миру единоборств. Если Вадим выиграет еще два-три боя, то, возможно, он сразится с Нганну», — приводит Metaratings слова Виктора Немкова.

31-летний Вадим Немков одержал 17 побед и потерпел 2 поражения в ММА. У 37-летнего Нганну 17 побед и 3 поражения.