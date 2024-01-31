Бокс/ММА
Bellator
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
Bellator

31 января, 09:45

Кори Андерсон и Карл Мур подерутся за вакантный титул Bellator в полутяжелом весе

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Первый номер рейтинга Bellator в полутяжелом весе Кори Андерсон (17-6) проведет бой с четвертым номером рейтинга Карлом Муром (12-2) за титул в полутяжелом весе 22 марта на Bellator 302 в Белфасте, Северная Ирландия. Прошлым владельцем титула был россиянин Вадим Немков (17-2), который отказался от титула и перешел в тяжелый вес.

Андерсон в прошлом бою одолел Фила Дэвиса (24-7) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28). Бой состоялся 16 июня 2023-го на Bellator 297 в Чикаго, США.

Мур идет на серии из четырех побед. В прошлом бою он победил Алекса Полицци (10-3) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 16 июня 2023-го на Bellator 297 в Чикаго, США.

Bellator (Беллатор)
2
1
Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
На фигуриста Дикиджи напали в метро Санкт-Петербурга с ножом
Племянник Шипулина выступил за сборную Словакии по лыжным гонкам
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
Бейдер — Молдавский. Видеообзор боя Bellator 273
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Виктор Немков: «Бой Вадима с Нганну будет интересен миру единоборств»

Токов считает, что Немков может победить Каппелоццу за полторы минуты

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости