Кори Андерсон и Карл Мур подерутся за вакантный титул Bellator в полутяжелом весе

Первый номер рейтинга Bellator в полутяжелом весе Кори Андерсон (17-6) проведет бой с четвертым номером рейтинга Карлом Муром (12-2) за титул в полутяжелом весе 22 марта на Bellator 302 в Белфасте, Северная Ирландия. Прошлым владельцем титула был россиянин Вадим Немков (17-2), который отказался от титула и перешел в тяжелый вес.

Андерсон в прошлом бою одолел Фила Дэвиса (24-7) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28). Бой состоялся 16 июня 2023-го на Bellator 297 в Чикаго, США.

Мур идет на серии из четырех побед. В прошлом бою он победил Алекса Полицци (10-3) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 16 июня 2023-го на Bellator 297 в Чикаго, США.