«Слышь, я тебя сейчас ушатаю». Вадим Немков рассказал о конфликте на дороге

Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (17-2) в интервью «СЭ» рассказал, как однажды вспылил на дороге.

— А ты как относишься к русскому мату?

— Стараюсь убирать, конечно. Бывает на эмоциях. Когда-то у меня ЧП было, дела не клеились. Я вышел из спортзала, очень сильно нервничал, и еду по улице, там авария, а дорога двусторонняя. Мой ряд поехал, и чувак на «десятке» стоит, всех пропустил, а меня блокирует. А я последний ехал, сзади меня машин нет. Я ему моргаю, говорю, мол, пропусти, я последний, сейчас я проеду, и ты поедешь. На что он мне начал кричать, мол, ты такой крутой что ли, машина крутая? Хотя не выделяется моя машина. А я на взводе был.

Я к нему подошел, а он сидит с женой, с ребенком. Я говорю, мол, пропусти меня. Я уже вышел из машины. Сзади него стояли машины, они отъехали уже, а этот уперся. Ну и все. И он такой типа: «Слышь, че ты вышел, я тебя сейчас ушатаю». Он не узнал меня. Я говорю: «Ну пойдем за дом, ушатаешь». Там ГАИ рядом было. Мы выходим, он схватил какую-то палку. Я думаю: «Ну, если с палкой, то надо бить сейчас». И тут гаишник увидел, что я стою на взводе. Он подошел, успокоил, попросил этого дядьку отъехать. Он отъезжает, я проезжаю, и он меня дальше продолжает поливать. Тут я не выдерживаю, опять остановился, подошел, хотел ему через окно прям насовать, но потом слышу, что там жена, дети, и говорю себе: «Ладно», — и поехал спокойно.

Немков дебютирует в тяжелом весе в бою против победителя Гран-при PFL в тяжелом весе в 2021 году Бруно Каппелоззы (15-6). Поединок состоится 24 февраля на совместном турнире PFL и Bellator в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.