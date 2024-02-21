Вадим Немков: «Федор очень переживает, что в сеть попало видео, где он матерится»

Вадим Немков признался, что ни разу не слышал от Федора Емельяненко матерных слов

Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (17-2) в интервью «СЭ» признался, что ни разу не слышал от Федора Емельяненко (40-7) матерных слов.

— Максимально эмоциональный Федор. Какой он?

— Это когда готовится к боям, когда идет тренировка и в воздухе летают искры. Это максимально эмоционально. Замечания можно получить за то, что не вовремя почесался (Смеется).

— Есть популярное видео, где Федор в Японии, смотря на бой брата, матерится. А может ли он сейчас на эмоциях применить мат?

— Нет. Сейчас, сколько я с Федором, я ни разу от него не слышал мата. Он очень сильно переживает, что-то видео попало в сеть. Сейчас такого вообще нет. Ни одного мата не слышал.

Немков дебютирует в тяжелом весе в бою против победителя Гран-при PFL в тяжелом весе в 2021 году Бруно Каппелоззы (15-6). Поединок состоится 24 февраля на совместном турнире PFL и Bellator в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.