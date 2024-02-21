Cовместный турнир PFL и Bellator пройдет 24 февраля на арене «Kingdom Arena» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Начало — в 20:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 23:00 (мск).

В рамках турнира россиянин Вадим Немков дебютирует в тяжелом весе в поединке с бразильцем и экс-чемпионом PFL Бруно Капелоцца. Следить за боями турнира «PFL против Bellator» можно с помощью видеотрансляции на онлайн-платформе Okko.

Немков выступает в Bellator с 2017 года. Под эгидой организации он выиграл девять поединков, еще один был признан несостоявшимся. В 2020-м Вадим завоевал чемпионский пояс лиги в полутяжелом весе, нокаутировав Райана Бейдера. Россиянин четырежды защитил титул, в последнем бою в июне победил Йоэля Ромеро единогласным решением судей.

Капелоцца выступает в MMA с 2010 года. Бразилец становился чемпионом Jungle Fight в тяжелой и полутяжелой категориях. В тяжелом весе он также выиграл пояс DFMMA. В 2021 году боец перешел в PFL, в том же году стал победителем Гран-при лиги. В последнем поединке Бруно в апреле нокаутировал Матеуса Шеффела, но затем сдал положительный допинг-тест и , вследствие чего результат боя аннулировали, а Каппелоццу дисквалифицировали на девять месяцев.