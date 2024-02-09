Вадим Немков: дата следующего боя и кто соперник в феврале 2024 года

Российский боец Вадим Немков проведет поединок против бразильца Бруно Каппелоззы в совместном турнире двух лиг Bellator и PFL в субботу, 24 февраля. Вечер ММА пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Время боя будет сообщено позже.

На счету 31-летнего россиянина 17 побед и 2 поражения, также 1 бой был признан несостоявшимся. Немков дебютирует в тяжелом весе в Саудовской Аравии.

34-летний бразильский боец провел в ММА 14 боев, в которых потерпел 6 поражений, 1 бой признан несостоявшимся. В 2023 году Каппелозза был дисквалифицирован за допинг на девять месяцев.

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