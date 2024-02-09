Турнир PFL и Bellator в феврале: дата и место проведения боев

Турнир PFL и Bellator Champ состоится на Kingdom Arena в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) 24 февраля. В рамках вечера смешанных единоборств выступят 24 бойца из США, России, Бразилии, Ямайки, Кубы, Великобритании, Перу, Саудовской Аравии и Индии. 11 бойцов из карда становились чемпионами PFL или Bellator в разные годы, а двое — бились за пояс в UFC.

Среди участников турнира будет Вадим Немков (16-2) — 31-летний российский боец, который всю карьеру в Bellator провел в полутяжелом весе. Он дебютирует в тяжелом весе против экс-чемпиона PFL в тяжелом весе Бруно Каппелоззы (15-6).

Пока неизвестно, будут ли показывать совместный ивент чемпионов Bellator против чемпионов PFL в России. Однако, вероятно турнир будет транслировать онлайн-платформа Okko Sport.