Усман Нурмагомедов: «Сделаю все возможное, чтобs оправдать ожидания»

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (17-0) в преддверии боя с Александром Шаблием (24-3) заявил о конце тренировочного сбора.

«В первую очередь хочу поблагодарить людей, которые рядом, помогают мне и поддерживают меня. В свою очередь, сделаю все возможное, чтобы оправдать ожидания. Осталась всего лишь неделя, и мы готовы как никогда», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Нурмагомедов и Шаблий подерутся 7 сентября на Bellator Champions Series 4 на Pechanga Arena в Сан-Диего, США.