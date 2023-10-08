Усман Нурмагомедов рассказал, как Хабиб поздравил его с защитой титула

Действующий чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (18-0) признался, что экс-чемпион UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедов (29-0) позвонил ему и поздравил с победой.

«Хабиб позвонил мне после боя. Я знаю, что он нервничал. Он всегда нервничает на моих боях.

Он сказал: «Прилетай в Дубай, будем вместе есть бургеры и пить кока-колу», что-то в этом роде. Я знаю, что он счастлив», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции Bellator.

Нурмагомедов победил американца Брента Примуса (12-4) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 7 октября на Bellator 300 в Сан-Диего, США.