Усман Нурмагомедов повторил рекорд Bellator по количеству защит чемпионского пояса в легком весе

Россиянин Усман Нурмагомедов повторил рекорд Bellator по количеству защит чемпионского пояса в легком весе.

Для 25-летнего спортсмена победа над американцем Брентом Примусом стала второй защитой пояса чемпиона. В марте Нурмагомедов сохранил титул в бою с Бенсоном Хендерсоном, победив сабмишном в первом раунде.

В истории организации дважды титул в легком весе защищали только Майкл Чендлер и Уилл Брукс.

Вне зависимости от весовой категории Нурмагомедов уступает в Bellator только Вадиму Немкову (4 защиты в полутяжелом весе), Бену Аскрену (4 защиты в полусреднем весе) и Патрисио Питбулю (5 защит в полулегком весе).