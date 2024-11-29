Федор Емельяненко ведет переговоры с лигой PFL о будущем Немкова

Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко находится в Саудовской Аравии, где ведет переговоры с лигой PFL о новом контракте бывшего чемпиона Bellator Вадима Немкова.

«Сейчас Федор в Саудовской Аравии и ведет переговоры о моей дальнейшей судьбе. После боя непосредственно будем думать тоже», — цитирует Немкова Metaratings.

Ранее стало известно, что Немков сразится с хорватом Анте Делией в турнире Road to Dubai. Бой состоится 25 января. 32-летний Немков — бывший чемпион Bellator, он выиграл Гран-при организации в полутяжелом весе. Сейчас спортсмен выступает в тяжелой весовой категории. В его активе 17 побед, 2 поражения, 1 бой был признан несостоявшимся.