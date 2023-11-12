Бокс/ММА
Bellator
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
Bellator

Сегодня, 07:58

Усман Нурмагомедов объяснил, как запрещенное вещество попало в его организм

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Усман Нурмагомедов (справа) и Хабиб Нурмагомедов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов объяснил, как запрещенное вещество попало в его организм.

«В результатах моего теста нашли запрещенное вещество, которое попало в мой организм через медикаменты, прописанные мне врачом. За несколько месяцев до моего боя я проводил курс лечения, но, к сожалению, не уведомил атлетическую комиссию заблаговременно», — написал Нурмагомедов в соцсети.

Россиянин добавил, что предоставил комиссии штата все необходимые документы, выписки и медицинские справки.

Ранее стало известно, что действующий чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест. Спортсмен сдал положительный анализ на неизвестное вещество и его бой с Брентом Примусом (12-3), который состоялся 7 октября на Bellator 300 и завершился победой россиянина единогласным решением судей, признан несостоявшимся. Усман дисквалифицирован на шесть месяцев.

Брат Хабиба дисквалифирован после проверки на допинг. Но титул Bellator у него отбирать не стали

Усман Нурмагомедов
ММА
0
Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Биография Вячеслава Борщева: русский парень переехал в США и танцует после побед в UFC
Овечкин забросил 826 шайб в НХЛ и повторил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота
Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Бейдер — Молдавский. Видеообзор боя Bellator 273
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Менеджер Нурмагомедова: «Усман проходил лечение и принимал препараты по назначению врача»
Новости
RSS RSS
Все новости