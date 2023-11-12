Усман Нурмагомедов объяснил, как запрещенное вещество попало в его организм

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов объяснил, как запрещенное вещество попало в его организм.

«В результатах моего теста нашли запрещенное вещество, которое попало в мой организм через медикаменты, прописанные мне врачом. За несколько месяцев до моего боя я проводил курс лечения, но, к сожалению, не уведомил атлетическую комиссию заблаговременно», — написал Нурмагомедов в соцсети.

Россиянин добавил, что предоставил комиссии штата все необходимые документы, выписки и медицинские справки.

Ранее стало известно, что действующий чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест. Спортсмен сдал положительный анализ на неизвестное вещество и его бой с Брентом Примусом (12-3), который состоялся 7 октября на Bellator 300 и завершился победой россиянина единогласным решением судей, признан несостоявшимся. Усман дисквалифицирован на шесть месяцев.

Брат Хабиба дисквалифирован после проверки на допинг. Но титул Bellator у него отбирать не стали