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Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий: смотреть трансляцию боя Bellator Champions Series

Усман Нурмагомедов впервые проведет бой после дисквалификации из-за допинга
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Усман Нурмагомедов.
Фото Соцсети

В ночь на 8 сентября пройдет турнир Bellator Champions Series. В главном событии ивента состоится схватка российских бойцов Усмана Нурмагомедова и Александра Шаблия. Вечер смешанных единоборств пройдет на спортивной арене Pechanga Arena в Сан-Диего (штат Калифорния, США). Бой за титул Bellator в легком весе начнется около 07.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера ММА. В России видеотрансляцию турнира в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Рекорд в ММА 26-летнего Нурмагомедова — 17-0. На счету 31-летнего Шаблия профессиональный рекорд — 24-3.

Это первый бой троюродного брата Хабиба после дисквалификации из-за допинга.

Bellator: календарь в актуальном виде, рейтинг бойцов, новости и статьи

Bellator (Беллатор)
Александр Шаблий
Усман Нурмагомедов
ММА
Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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