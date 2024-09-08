Усман Нурмагомедов.

В ночь на 8 сентября пройдет турнир Bellator Champions Series. В главном событии ивента состоится схватка российских бойцов Усмана Нурмагомедова и Александра Шаблия. Вечер смешанных единоборств пройдет на спортивной арене Pechanga Arena в Сан-Диего (штат Калифорния, США). Бой за титул Bellator в легком весе начнется около 07.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера ММА. В России видеотрансляцию турнира в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Рекорд в ММА 26-летнего Нурмагомедова — 17-0. На счету 31-летнего Шаблия профессиональный рекорд — 24-3.

Это первый бой троюродного брата Хабиба после дисквалификации из-за допинга.

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