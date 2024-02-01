Токов считает, что Немков может победить Каппелоццу за полторы минуты

Российский средневес Bellator Анатолий Токов оценил возможности досрочной победы Вадима Немкова в поединке с Бруно Каппелоццой.

«Честно, не смотрел боев Каппелоццы. Вадим в хорошей форме. Сильный. Вес гонять не надо. Он не разъедается. У него рабочий вес. Должен выступить хорошо. Ожидания и желание — досрочная победа Немкова. Каппелоцца проиграл Иржи Прохазке. Чех — сильный боец. Будем надеяться, что Вадим улучшит достижение Прохазки и победит бразильца еще быстрее. Вадим может, он жестко бьет», — приводит слова Токова MMA.Metaratings.ru.

Немков дебютирует в тяжелом весе в бою против победителя Гран-при PFL в тяжелом весе в 2021 году Бруно Каппелоззы (15-6). Поединок состоится 24 февраля в совместном турнире PFL и Bellator в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.