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24 февраля, 16:00

PFL vs Bellator Champs: кард турнира и расписание трансляции боев

Бейдер проведет титульный поединок с Феррейрой на PFL vs Bellator Champs 24 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Вадим Немков.
Фото Global Look Press

В субботу, 24 февраля состоится турнир «PFL vs Bellator Champs. Чемпионы». В главном событии вечера Райан Бейдер проведет титульный поединок в тяжелом весе против Ренане Феррейры. Турнир пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), основной кард начнется в 23.00.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Видеотрансляция будет доступна на онлайн-платформе Okko.

Основной кард PFL против Bellator: Чемпионы

Ренан Феррейра (Бразилия, 12-3) — Райан Бейдер (США, 31-7)

Импа Касанганай (США, 15-3) — Джонни Эблен (США, 14-0)

Рэй Купер III (США, 25-9-1) — Джейсон Джексон (Ямайка, 17-4)

Бруно Каппелоцца (Бразилия, 15-6) — Вадим Немков (Россия, 17-2)

Тиаго Сантос (Бразалия, 22-11) — Йоэль Ромеро (Куба, 15-7)

Клэй Коллард (США, 24-11) — Эй Джей Макки (США, 21-1)

Главная информация о турнире чемпионов PFL и Bellator доступна в нашем материале.

Bellator (Беллатор)
Вадим Немков
Райан Бейдер
ММА
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Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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