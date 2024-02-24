PFL vs Bellator Champs: кард турнира и расписание трансляции боев

Бейдер проведет титульный поединок с Феррейрой на PFL vs Bellator Champs 24 февраля

В субботу, 24 февраля состоится турнир «PFL vs Bellator Champs. Чемпионы». В главном событии вечера Райан Бейдер проведет титульный поединок в тяжелом весе против Ренане Феррейры. Турнир пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), основной кард начнется в 23.00.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Видеотрансляция будет доступна на онлайн-платформе Okko.

Основной кард PFL против Bellator: Чемпионы

Ренан Феррейра (Бразилия, 12-3) — Райан Бейдер (США, 31-7)

Импа Касанганай (США, 15-3) — Джонни Эблен (США, 14-0)

Рэй Купер III (США, 25-9-1) — Джейсон Джексон (Ямайка, 17-4)

Бруно Каппелоцца (Бразилия, 15-6) — Вадим Немков (Россия, 17-2)

Тиаго Сантос (Бразалия, 22-11) — Йоэль Ромеро (Куба, 15-7)

Клэй Коллард (США, 24-11) — Эй Джей Макки (США, 21-1)

Главная информация о турнире чемпионов PFL и Bellator доступна в нашем материале.