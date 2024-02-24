PFL vs Bellator Champs: кард турнира и расписание трансляции боев
В субботу, 24 февраля состоится турнир «PFL vs Bellator Champs. Чемпионы». В главном событии вечера Райан Бейдер проведет титульный поединок в тяжелом весе против Ренане Феррейры. Турнир пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), основной кард начнется в 23.00.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Видеотрансляция будет доступна на онлайн-платформе Okko.
Основной кард PFL против Bellator: Чемпионы
Ренан Феррейра (Бразилия, 12-3) — Райан Бейдер (США, 31-7)
Импа Касанганай (США, 15-3) — Джонни Эблен (США, 14-0)
Рэй Купер III (США, 25-9-1) — Джейсон Джексон (Ямайка, 17-4)
Бруно Каппелоцца (Бразилия, 15-6) — Вадим Немков (Россия, 17-2)
Тиаго Сантос (Бразалия, 22-11) — Йоэль Ромеро (Куба, 15-7)
Клэй Коллард (США, 24-11) — Эй Джей Макки (США, 21-1)
Главная информация о турнире чемпионов PFL и Bellator доступна в нашем материале.