Шлеменко хочет провести второй бой с Исмаиловым

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко подтвердил заинтересованность в реванше с Магомедом Исмаиловым.

«Я до сих пор заинтересован в реванше, ведь наш первый бой стал самым серьезным бойцовским событием страны в 2022 году. Да и вообще, турнир RCC 13 был самым мощным и самым запоминающимся. Говорю, как есть. Может быть, кто-то возразит, тогда я принесу свои извинения. А главное в этом — если первый бой получился таким, то реванш будет еще громче. Поэтому, конечно же, хотелось бы провести такое громкое событие. Но опять-таки, я все прекрасно понимаю, если Магомед не в состоянии или у него есть проблемы с физическим состоянием, то пожелаем ему здоровья. Но если он все-таки захочет, я готов», — сказал Шлеменко MMA.Metaratings.ru.

Напомним, первый бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова прошел 3 декабря 2022 года на турнире RCC 13. Магомед выиграл противостояние единогласным решением.

После поединка с Исмаиловым Шлеменко одержал победу в пяти боях подряд. В предыдущем бою он выиграл техническим нокаутом у бывшего бойца UFC Кертиса Миллендера уже в первом раунде. Всего на счету Александра 65 побед, 15 поражений, одна ничья и один бой, который был признан несостоявшимся. Свой последний поединок Магомед Исмаилов провел 20 июля этого года. «Лысый хищник» в третий раз встретился на ринге с Владимиром Минеевым, но на этот раз по правилам бокса. Магомед проиграл этот бой решением судей.