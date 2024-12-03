Шлеменко считает, что либералы хотят запретить единоборства

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал тенденцию, при которой бойцов MMA в новостях пытаются преподнести с негативной стороны.

«Есть такое. Я плохо отношусь к этой ситуации, эти ярлыки ни к чему хорошему не приводят. Я считаю, это либералы работают. Им не выгодно, чтобы население было сильное, чтобы население могло за себя постоять, им нужны слабаки. А чтобы были слабаки, нужно запретить единоборства.

Нужно, чтобы он не умел и не был сильным. А что дают единоборства? Они необязательно дают силу телу, они дают силу духа, и это многие забывают. Что единоборства воспитывают силу духа, дисциплину, это же поможет во всех жизненных аспектах. Это самое важное. Таким человеком сложно управлять», — сказал Шлеменко MMA.Metaratings.ru.

У Шлеменко 65 побед, 15 поражений, одна ничья и один несостоявшийся поединок. Сейчас спортсмен идет на победной серии из пяти боев. В прошлом поединке «Шторм» одержал победу техническим нокаутом над бывшим бойцом UFC Кертисом Миллендером на SFC 10.