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Шаблий: «Bellator доведет наш Гран-при до конца, а после финала могу перейти в UFC»

Алина Савинова
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Российский боец Bellator Александр Шаблий отреагировал на информацию о скором закрытии промоушена в связи с его покупкой лигой PFL.

«Насколько я знаю, в следующем году Bellator будет проводить турниры, в том числе и наш Гран-при они доведут до конца. У меня есть предложение после финала Гран-при перейти в UFC, но все будет зависеть от условий, которые мне предложат, чтобы я остался. Потому что возможно такое, что нам предложат право выбора остаться с PFL или двигаться дальше», — цитирует Шаблия MMA.Metaratings.ru.

18 октября в Bellator опровергли информацию о продаже организации.

Bellator принадлежит медиаконгломерату Viacom. Ранее глава лиги Стив Кокер заявил, что Viacom еще не определился с судьбой Bellator.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shablii-bellator-dovedet-nash-gran-pri-do-konca-a-posle-mogu-pereiti-v-ufc-296092/
ММА
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